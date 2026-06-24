باكامبو يقود هجوم الكونغو أمام كولومبيا في كأس العالم

أعلن سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة كولومبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب الكونغو قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع البرتغال بهدف لمثله، فيما حقق منتخب كولومبيا فوزًا مهمًا على أوزبكستان بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل منتخب الكونغو على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: آرون وان بيساكا – ستيف كوبادي – أكسيل توانزيبي – شانسيل مبيمبا – آرثر ماسواكو

الوسط: نجالاييل موكاو – صامويل موتوسامي – إيدو كايمبي

الهجوم: يوان ويسا – سيدريك باكامبو

في المقابل، أعلن منتخب كولومبيا تشكيله للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: دانييل مونيوز – دافينسون سانشيز – جون لوكومي – خوان موخيكا

الوسط: جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا – جيمس رودريجيز

الهجوم: جون أرياس – لويس سواريز – لويس دياز