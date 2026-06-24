موجة حر تاريخية تضرب فرنسا وتسجيل أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد

سجلت فرنسا يوم الثلاثاء أعلى درجة حرارة في تاريخها مع موجة حر مبكرة تضرب أوروبا، ما دفع برج إيفل ومتحف اللوفر إلى تقليص ساعات الزيارة، وأدى إلى تعطيل الدراسة وحركة النقل في عدة دول.

وامتدت درجات الحرارة القاسية إلى المملكة المتحدة وإسبانيا، حيث أصدرت هيئات الأرصاد الجوية تحذيرات حمراء، مثل فرنسا، بشأن مخاطر موجة الحر الشديدة على عشرات الملايين من الأشخاص.

وسجل مؤشر الحرارة الوطني في فرنسا مستوى قياسيا بلغ 8ر29 درجة مئوية (6ر85 فهرنهايت)، وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية، ليكون أحدث سلسلة من المستويات غير المسبوقة في أكبر دولة في أوروبا، مع توقع استمرار هذه الظروف حتى نهاية الأسبوع على الأقل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن "مزيدا من درجات الحرارة القياسية متوقع، بما في ذلك مستويات قد تتجاوز كل الأرقام السابقة بغض النظر عن وقت السنة".

وكانت أعلى الأيام حرارة في فرنسا قد سجلت سابقا خلال موجات حر في أغسطس/آب 2003 ويوليو/تموز 2019، بمتوسط حرارة بلغ 4ر29 درجة مئوية (9ر84 فهرنهايت).

كما تحطمت أرقام قياسية لدرجات الحرارة في محطات أرصاد فردية، وفي أيام متتالية في بعض المدن، مع تجاوز درجات الحرارة نهارا حاجز 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، بحسب هيئة الأرصاد الفرنسية.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر م