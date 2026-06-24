فيفا يعلن إيقاف ألميرون مباراةً واحدة بسبب واقعة تغطية فمه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف ميجيل ألميرون، لاعب منتخب باراجواي، لمباراة واحدة في كأس العالم 2026، عقب طرده خلال مواجهة تركيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء قرار الإيقاف بعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء مباشرة في اللقاء الذي حسمه منتخب باراجواي بهدف دون رد، إثر قيامه بتغطية فمه أثناء مشادة داخل أرض الملعب، في مخالفة واضحة لإحدى القواعد المستحدثة في البطولة.

وأكد "فيفا" أن العقوبة جاءت استنادًا إلى لائحة الانضباط، نظرًا لاعتبار الواقعة سلوكًا غير رياضي تجاه أحد المنافسين، مشيرًا إلى أن القرار نهائي وغير قابل للاستئناف.

وبذلك، أصبح ألميرون أول لاعب يُطرد في النسخة الحالية من المونديال بسبب مخالفة هذه القاعدة، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده المرتقبة أمام أستراليا في الجولة الثالثة والأخيرة.

وكان منتخب باراجواي قد حقق فوزًا مهمًا على تركيا بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع أستراليا، خلف منتخب الولايات المتحدة الذي ضمن التأهل متصدرًا برصيد 6 نقاط.

في المقابل، تكبد منتخب تركيا خسارته الثانية على التوالي، بعد سقوطه أمام أستراليا بثنائية نظيفة، ليودع البطولة بسجل سلبي غير مسبوق في تاريخه بكأس العالم.

ومن المقرر أن يختتم منتخب باراجواي مشواره في دور المجموعات بمواجهة حاسمة أمام أستراليا على بطاقة التأهل الثانية، فيما يلتقي منتخب تركيا مع الولايات المتحدة في مباراة شكلية.