لاعب إيران: ندرك جيدًا قيمة مواجهة مصر ونطمح للتأهل

أكد علي رضا جهانبخش، لاعب منتخب إيران، على الأهمية الكبيرة لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب إيران لمواجهة نظيره المصري في السادسة صباح يوم السبت المقبل، على ملعب سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للمونديال.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة كل من المكسيك وكندا، وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال جهانبخش في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “مباراة مصر؟ لا أعتقد أنني بحاجة للحديث عن مدى أهميتها، فالجميع يدرك قيمتها الكبيرة لكرة القدم الإيرانية”.

وأضاف: “هذا الهدف لا يخص اللاعبين والجهاز الفني فقط، بل يمتد إلى كل مشجعي الكرة الإيرانية داخل البلاد وخارجها، وكل من يتابع المنتخب يدرك جيدًا أهمية التأهل للدور التالي”.

وتابع: “ما أراه داخل الفريق هو أن التركيز الكامل منصب على هذا الهدف، ومنذ بداية فترة الراحة ونحن نؤكد أن هدفنا هو التأهل، ونريد نقل نفس الروح والطاقة التي ظهرنا بها أمام بلجيكا إلى مباراة مصر”.

وشدد اللاعب الإيراني: “لا يمكن التنبؤ بنتائج مباريات كأس العالم، فمنتخب مصر فريق قوي ويضم لاعبين مميزين، والمباراة لن تكون سهلة، لكننا سنبذل أقصى ما لدينا داخل الملعب”.

وأردف: “سنقاتل من أجل أفضل نتيجة ممكنة، فهذا هو هدفنا المشترك، وندرك جميعًا أهمية هذه المواجهة لكرة القدم الإيرانية”.

واختتم جهانبخش تصريحاته قائلاً: “الأهم هو الجاهزية الذهنية والبدنية، وأتمنى أن يكون الفريق بالكامل في أفضل حالة ممكنة من أجل الظهور بروح جماعية قوية في هذه المباراة”.