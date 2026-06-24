عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز

أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم ​الثلاثاء بأن سلطنة ‌عُمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية ​الدولية لإتاحة ممر ​بحري مؤقت للسفن الراغبة ⁠في عبور مضيق ​هرمز.

وأضافت الوكالة أن على "السفن ​الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية... وفق ​الإحداثيات التي أعلنتها ​المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية ‌المختصة".

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ويهدف ⁠هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر ​البحري الاستراتيجي ​بما ⁠يتوافق مع القانون الدولي وقانون ​البحار اللذين يدعمان ​حرية ⁠الملاحة دون فرض رسوم عبور.