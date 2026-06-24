مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض تكاليف الإسكان ويحيله إلى ترامب

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وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين يهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.