 مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض تكاليف الإسكان ويحيله إلى ترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض تكاليف الإسكان ويحيله إلى ترامب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 7:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 7:10 ص

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين يهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.


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