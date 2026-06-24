مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لخفض تكاليف الإسكان ويحيله إلى ترامب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين يهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، وأحاله إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح قانونا.