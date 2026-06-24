مدرب بنما: كرواتيا حسمت المباراة من فرصة وحيدة

أعرب توماس كريستيانسن، المدير الفني لمنتخب بنما، عن فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة أمام كرواتيا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

وحقق منتخب كرواتيا فوزًا صعبًا على بنما بهدف دون رد، في مواجهة شهدت ندية كبيرة بين الطرفين، حيث سجل أنتي بوديمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، بعد مشاركته بدقائق قليلة، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أول انتصار له في البطولة.

وقال كريستيانسن، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"قدمنا مباراة جيدة، وقاتل اللاعبون حتى اللحظة الأخيرة مع الحفاظ على هويتنا داخل الملعب".

وأضاف: "أنا فخور للغاية بما قدمه الفريق، لقد ظهر اللاعبون بصورة مميزة وقدموا أداءً قويًا أمام منافس صعب".

وأوضح مدرب بنما: "نافسنا كرواتيا بقوة، لكن هذه هي كرة القدم، أتيحت لهم فرصة واحدة حقيقية وتمكنوا من تسجيلها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لم يشكلوا خطورة كبيرة علينا، وأعتقد أننا كنا شجعانًا طوال المباراة".

وبهذه النتيجة، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة، بفارق نقطة واحدة خلف إنجلترا وغانا.

ومن المقرر أن يختتم منتخب كرواتيا مشواره في دور المجموعات بمواجهة غانا، في منتصف ليل يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري.