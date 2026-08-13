بريطانيا وفرنسا تكتويان مجددا بالحر مع تعرض غرب أوروبا لموجة حارة أخرى

أعلن مركز الارصاد الجوية أن بريطانيا شهدت اليوم أكثر الأيام ارتفاعا لدرجات الحرارة خلال العام بوصولها إلى 1ر38 درجة مئوية (6ر100 درجة فهرنهايت) في غرب لندن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطانية، إن درجة الحرارة تجاوزت أعلى درجة سابقة مسجلة هذا العام، والبالغة 38 درجة مئوية (4ر100 درجة فهرنهايت)، والتي سُجلت في 28 يونيو، لكنها ظلت دون الرقم القياسي المسجل في أغسطس بالمملكة المتحدة، والبالغ 5ر38 درجة مئوية (3ر101 درجة فهرنهايت)، والذي سُجل عام 2003.

وتشهد بريطانيا، شأنها شأن فرنسا، موجة الحر الخامسة هذا العام.