وزير الحرب الأمريكي: قادرون على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى

قال وزير الدفاع ‌الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم ​الخميس، إن ​الجيش الأمريكي قادر ⁠على فرض ​حصار على ​الموانئ الإيرانية ما دامت الحاجة تقتضي ​ذلك.

وأضاف هيجسيث ​لصحفيين: "بإمكان البحرية الأمريكية ‌مواصلة ⁠فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى، إذ ​سنعتمد ​على ⁠تناوب السفن الداخلة ​والخارجة، كما ​فعلنا ⁠سابقا، وسنواصل القيام ⁠بذلك، وفقاً لوكالة رويترز.

يأتي هذا فيما المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، الخميس، إن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لن تتمكن من العبور بأمان لمضيق هرمز من دون الحصول على إذن، والخضوع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية.

ووصف المتحدث التصريحات الأمريكية بشأن عودة حركة السفن الطبيعية عبر المضيق بأنها "ادعاءات"، معتبراً أنها تعكس، بحسب تعبيره، "عجز الجيش الأميركي"، وفق ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية.