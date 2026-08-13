ارتفاع الأسهم الأمريكية في التعاملات الصباحية مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ التضخم

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات صباح اليوم الخميس متجهة نحو مستويات قياسية جديدة، مدعومة بأحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل من التوقعات إلى جانب تراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 8ر0%، متجها نحو تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله يوم الجمعة. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 185 نقطة، أي بنسبة 3ر0% بحلول الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1%.

وهدأت وول ستريت بعد أن أظهر تقرير أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7ر4% سنويا في الشهر الماضي. ورغم أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة، إلا أنها أقل من النسبة المسجلة في يونيو وكانت 5ر5%. كما جاءت أفضل قليلا مما توقعه المحللون.

إذا استمر التضخم على هذا المنوال، فقد يقرر مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي التريث في رفع أسعار الفائدة. من شأن رفع أسعار الفائدة المساعدة في كبح جماح التضخم، لكنه في الوقت نفسه يقلص نمو الاقتصاد.

ويختلف مسئولو مجلس الاحتياط الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي عليهم البدء برفع أسعار الفائدة بالفعل. لكن تقرير تضخم أسعار الجملة اليوم الخميس، الذي بعد يوم من صدور بيانات تضخم أسعار المستهلك أمس، جعل المتداولين يراهنون الآن على احتمال بنسبة 35% فقط أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، في حين كان الاحتمال يقارب 50% قبل يومين، وفقاً لبيانات مجموعة سي.إم.إي للاستشارات.