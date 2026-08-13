وسائل الإعلام الإيرانية تسخر من ترامب بسبب تغيير طائرته لدواع أمنية

سخرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهور تفاصيل جديدة حول تغييره سرا لطائرته خلال زيارته لتركيا، وقالت إن ذلك يظهر مدى قلقه من ​قوة إيران.

وقال مذيع في التلفزيون الحكومي: "مجددا، أصبح ترامب بفضيحته الجديدة الموضوع الأهم في وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأيام. فضيحة نابعة من الخوف من القوة ‌العسكرية الإيرانية، تلك القوة التي دفعت ترامب الشهر الماضي خلال عودته من تركيا، إلى تغيير طائرته سرا"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف أن هذه الواقعة باتت مصدر "إذلال" لترامب.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن تهديدا باحتمال استهداف طائرة الرئاسة الأمريكية بصاروخ محمول على الكتف دفع جهاز الخدمة السرية إلى نقل ترامب سرا إلى طائرة حكومية أصغر حجما.

وأضاف المصدر، أن التهديد تكشف في اليوم الأخير من زيارة ترامب إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي وسط تصاعد ​التوتر بسبب الحرب الأمريكية المتواصلة على إيران.

ورأى جهاز الخدمة السرية أن التهديد قائم ووشيك مما دفعه إلى تنفيذ عملية استثنائية لإخفاء تحركات الرئيس الأمريكي.

وأفادت صحيفة نيويورك ​تايمز، بأن المسئولين الأمريكيين شعروا بالقلق البالغ عندما اكتشفوا أن الإيرانيين كانوا على علم بمكان إقامة ترامب في أنقرة، بما في ذلك الطابق المحدد الذي أقام به في الفندق.

ولم تعلق طهران رسميا على هذه التقارير ولا على مسألة تغيير الطائرة. ولم يتسن الاتصال بالبيت الأبيض للتعليق خارج ساعات العمل.

وتستهدف لوحات إعلانية ضخمة ​وجداريات في أنحاء طهران الرئيس الأمريكي وإسرائيل إذ تصور ترامب ممددا في نعش أو غارقا في البحر.

وتوعد الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الشهر الماضي بالانتقام لوالده الذي لقي حتفه في اليوم الأول ​من الحرب.

وقالت السفارة الإيرانية في جنوب أفريقيا عبر منشور على ​إكس إن ترامب "سيجري إخفاؤه في سلة مهملات قريبا". ورافق المنشور صورة ساخرة لترامب تصوره داخل صندوق مليء بالطعام.

وغالبا ما تحقق منشورات هذا الحساب انتشارا على نطاق واسع بسبب الصور الساخرة ​التي ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر تحدثت عنه وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية. وهذا الحساب مدرج في صفحة الموقع الإلكتروني الرسمي للسفارة.

وصحيفة واشنطن بوست هي صاحبة السبق في نشر تفاصيل عملية تبديل ترامب للطائرة.

وقال ‌ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء إن تغيير الطائرة تم بناء على توجيهات من جهاز الخدمة السرية، المكلف بتأمين الرئيس. وسافر من أنقرة إلى محطة تزود بالوقود في بريطانيا دون وقوع أي حادث.

وأضاف "أعتقد في الواقع أن الطائرة التي سافرتُ على متنها كانت معرضة لخطر أكبر" دون تقديم أدلة على ذلك. وتابع "أعتقد أنها كانت معرضة لخطر أكبر لأنها، في رأيي، هي الطائرة التي من المرجح أن يستهدفوها".

وسبق أن سافر عدد من رؤساء الولايات المتحدة، بمن فيهم ترامب، سرا في بعض الأحيان عند زيارة مناطق الحرب أو المناطق عالية الخطورة حفاظا على الأمن، لكن هذه الرحلات كانت تتطلب عادة ​إخطارا مسبقا للصحفيين المرافقين للرئيس.

وقال مصدر أمس الأربعاء ​إن جهاز الخدمة السرية لم يكن لديه رفاهية الوقت في تركيا.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية في 2024 اتهامات لإيراني فيما يتعلق بمؤامرة اغتيال لترامب يشتبه في أن الحرس الثوري الإيراني أمر بتنفيذها، وذلك عندما انتخب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ونفت طهران تلك الاتهامات في سبتمبر 2024.

وقال علي فايز نائب مدير برنامج ​الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية "الإيرانيون من غلاة المحافظين، الذين يتحدثون عن الانتقام لمقتل الزعيم الأعلى الإيراني في 28 فبراير ​بالإضافة إلى بعض المسئولين السياسيين والعسكريين الكبار في إيران، يستمتعون بحقيقة أن الولايات المتحدة كانت خائفة للغاية وقلقة بشأن سلامة وأمن الرئيس ترامب".

وذكر مصدر إيراني كبير أن الخلافات لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب في الخليج، مضيفا أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق المؤقت المبرم بين الجانبين في يونيو لم تشهد إحراز أي تقدم.

وخلال بودكاست بثته وكالة تسنيم شبه الرسمية ​للأنباء، تحدث المعلق علي رضا مجيدي عن زيارة ترامب عام 2018 إلى قاعدة عين الأسد في العراق، البلد الذي ​تتمتع فيه إيران بدعم من فصائل مسلحة.

ووصف ترامب بنفسه الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي اضطر إلى الخضوع لها خلال تلك الرحلة.

ونقلت شبكة سي.إن.إن عن ترامب قوله للصحفيين في القاعدة بالعراق "لو رأيتم ما اضطررنا إلى خوضه في تلك الطائرة المظلمة، ​مع إغلاق جميع النوافذ، وغياب أي إضاءة تماما في أي مكان. ظلام دامس. لم أر شيئا مثله من قبل".