ألمانيا: انخفاض تاريخي لمياه الراين يوقف الملاحة تقريباً قرب كولونيا

أفادت هيئة المجاري المائية والملاحة البحرية في نهر الراين بألمانيا، بأن وجود السفن في النهر بالقرب من مدينة كولونيا غربي البلاد يكاد يكون معدوما بسبب الانخفاض التاريخي في منسوب المياه في أطول أنهار ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال ماركوس نويمان، رئيس المكتب الخارجي للهيئة، إن "حركة الملاحة النهرية ستتوقف من تلقاء نفسها". وأوضح أنه على الرغم من أن السفن لا يزال مسموحا لها بالإبحار، فإن ذلك لم يعد مجديا تقريبا لأي منها.

ورأى نويمان أن من اللافت للغاية طول الفترات الفاصلة اليوم الخميس بين مرور السفن على النهر الذي عادة ما يشهد حركة ملاحية كثيفة.

وبدوره، أفاد مراسل تابع لـ (د ب أ) بأنه لم تعد هناك تقريبا أية حركة للسفن. ووفقا لـ نويمان، يمكن ملاحظة أن معظم السفن القليلة التي لا تزال تبحر قرب كولونيا فارغة، وذلك من خلال علامات الغاطس الموجودة على جوانبها.

ويُسجَّل حالياً كل يوم رقم قياسي جديد في انخفاض منسوب المياه عند مقياس كولونيا. وبلغ منسوب المياه ظهر اليوم 49 سنتيمتراً. وبحسب تقديرات الهيئة، قد ينخفض المنسوب في كولونيا إلى 47 سنتيمتراً يوم الأحد المقبل.

وسيكون ذلك أقل بـ22 سنتيمترا من أدنى مستوى تاريخي سابق، الذي سُجل في 23 أكتوبر 2018 (69 سنتيمترا)، قبل موجة الجفاف الشديدة التي شهدها هذا الصيف. وشدد نويمان على الفارق قائلاً إن " مستوى الانخفاض القياسي لم يزدد انخفاضا بقدر قليل وحسب، بل إنه سجل قفزة قوية للغاية إلى الأسفل". ويقل المنسوب الحالي بمقدار 20 سنتيمتراً مقارنة بمستوى الـ 69 سنتيمتراً المسجل آنذاك.

وعلى الرغم من أن المجرى الملاحي أعمق بكثير من منسوب المياه عند الضفة، حيث يزيد عند كولونيا مثلاً بمقدار 11ر1، وهذا يعني أنه إذا بلغ منسوب المياه عند الضفة 47 سنتيمترا، فسيصل عمق المياه في المجرى الملاحي إلى 58ر1 متر.

لكن نويمان أشار إلى أن السفن تحتاج إلى أن يصل عمق المياه تحت قاعها إلى ما لا يقل عن 20 سنتيمتراً، وذلك حتى لا ترتطم بالقاع بسبب حركة المياه الناجمة عن مرور سفن أخرى. وقال موضحاً إن " العمق الذي تسير به معظم السفن وهي فارغة يبلغ 38ر1 متر".