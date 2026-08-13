روسيا: توقف مصفاة أورسك النفطية جراء هجوم بطائرة مسيرة

أفاد حاكم مدينة أورينبورج الروسية، يفغيني سولنتسيف، الخميس، بتوقف مصفاة أورسك النفطية بالكامل بسبب هجوم بطائرة مسيرة.

وقال سولنتسيف، في بيان، إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة أورسك في أورينبورغ في 11 أغسطس الجاري ألحق أضرارًا بالبنية التحتية الحيوية للمصفاة.

وأوضح سولنتسيف أن الأجزاء المتضررة من المنشأة لا يمكن إصلاحها، مضيفًا: "توقفت المنشأة بالكامل. نحن نستعد لأسوأ سيناريو. وسنضطر إلى الاعتماد على الوقود الذي سيتم جلبه من خارج المنطقة".

وأشار إلى أن المعدات الموجودة في المنشأة مستوردة، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده قد تؤدي إلى تمديد فترة الإصلاح لتصل إلى 6 أشهر.

وذكر أنه تمت إعادة تنظيم الخدمات اللوجستية الخاصة بإمدادات الوقود في المنطقة، موضحا أن 80 بالمئة من أصل 287 محطة وقود في أورينبورغ قيد العمل.

وكانت مصفاة أورسك قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في 11 أغسطس، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة، دون وقوع إصابات جراء الهجوم.

وتواجه روسيا مشكلات في إمدادات الوقود بسبب هجمات تتهم أوكرانيا بشنها على المصافي النفطية في البلاد، في وقت تم فيه تعليق صادرات البنزين والديزل.