الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء أول قوة متعددة الجنسيات للدرونز الهجومية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الخميس، بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات والجنسيات مخصصة للطائرات بدون طيار (درونز) الهجومية.

وأضافت القيادة المركزية في بيان أن القوة التي تحمل اسم "قوة مهام فالكون سترايك" ستعمل على تشغيل طائرات درون هجومية أحادية الاتجاه، تضم أنظمة غير مأهولة تعمل فوق سطح البحر وعلى سطحه وتحته، ويتولى تشغيلها أفراد من القوات المسلحة الأمريكية والقوات العسكرية التابعة لشركاء إقليميين، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

ويأتي إطلاق "فالكون سترايك" بعد 9 أشهر من إنشاء القيادة المركزية الأمريكية "قوة مهام سكوربيون سترايك"، وهي أول سرب عسكري أمريكي متخصص في الطائرات الدرونز الهجومية أحادية الاتجاه في الشرق الأوسط.