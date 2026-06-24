أعرب المدير الفني لمنتخب غانا كارلوس كيروش عن سعادته الكبيرة بعد تأهل فريقه إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل السلبي أمام منتخب إنجلترا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأنهى التعادل مواجهة قوية بين المنتخبين، ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة، في حين حسم منتخب غانا بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور المقبل.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، عبّر كيروش عن فخره بأداء لاعبيه قائلًا: “حققنا الهدف الأول وتأهلنا إلى الدور الثاني، وأنا فخور للغاية بالطريقة التي قاتل بها اللاعبون ومدى التزامهم بخطة اللعب، لقد كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق ذلك”.

وأضاف مدرب غانا أن النتيجة تمثل دفعة معنوية للجماهير، مؤكدًا تقديره لقوة المنتخب الإنجليزي، حيث قال: “إنجلترا من المنتخبات القادرة على الفوز بكأس العالم، وهذه النتيجة هدية لجماهيرنا وللاعبين الذين غابوا عن المشاركة”.

وتحدث كيروش عن أسلوب لعب فريقه خلال المباراة، موضحًا أن الواقعية الدفاعية كانت الخيار الأنسب أمام قوة المنافس، قائلًا: “عندما يتطلب الأمر الدفاع، عليك أن تدافع. لا يمكن أن تلعب بأسلوب مفتوح أمام فريق كبير مثل إنجلترا، هدفنا كان إرباكهم وإغلاق المساحات”.

وأشار إلى أن منتخب غانا تحسن تدريجيًا خلال اللقاء، مع إمكانية استثمار بعض الفرص التي أتيحت، مضيفًا: “كان بإمكاننا التسجيل وكذلك إنجلترا، لذلك أرى أن التعادل نتيجة عادلة”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه الكامل عن الأداء والنتيجة، قائلًا: “السعادة هي الشعور المسيطر الآن، الأهم أننا حققنا هدفنا بالتأهل إلى الدور الثاني”.