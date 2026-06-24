أجيري: لست راضيا عن أداء المكسيك في المونديال رغم تصدرها للمجموعة

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أعرب خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن عدم رضاه عن أداء فريقه رغم تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين بدور المجموعات في كأس العالم.

وحصد المنتخب المكسيكي 6 نقاط من انتصارين متتاليين على جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، دون أن تهتز شباكه، ليضمن صدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى دور الـ16.

وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي: “لم نلعب بالشكل الجيد رغم الفوز، وأنا لست راضيا بشكل كامل عن الأداء”.

وأضاف: “في بعض الفترات نقدم مستويات جيدة، لكننا نفتقد للاستمرارية، وهدفي أن أرى فريقا قادرا على تقديم 90 دقيقة متكاملة تقريبا”.

وتابع: “كان من المهم أن نتصدر المجموعة ونواصل مشوارنا في البطولة أمام جماهيرنا، لكن الأهم الآن هو التطور”.

وشدد مدرب المكسيك على ضرورة الالتزام بالانضباط التكتيكي، قائلا: “يجب تجنب الأخطاء غير الضرورية، خاصة أمام فرق قوية بدنيا”.

وعن موقف الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا، أوضح أجيري: “الاختيار لا يعتمد على العاطفة، بل على الجاهزية والاستحقاق”.

واختتم تصريحاته قائلا: “أوتشوا في حالة جيدة ويتنافس بشكل طبيعي على مركزه في التشكيل الأساسي”.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة التشيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.