أجيري: لست راضيا عن أداء المكسيك في المونديال رغم تصدرها للمجموعة

أعرب خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب المكسيك، عن عدم رضاه عن أداء فريقه رغم تحقيق العلامة الكاملة في أول مباراتين بدور المجموعات في كأس العالم.
وحصد المنتخب المكسيكي 6 نقاط من انتصارين متتاليين على جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، دون أن تهتز شباكه، ليضمن صدارة المجموعة الأولى والتأهل إلى دور الـ16.
وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي: “لم نلعب بالشكل الجيد رغم الفوز، وأنا لست راضيا بشكل كامل عن الأداء”.
وأضاف: “في بعض الفترات نقدم مستويات جيدة، لكننا نفتقد للاستمرارية، وهدفي أن أرى فريقا قادرا على تقديم 90 دقيقة متكاملة تقريبا”.
وتابع: “كان من المهم أن نتصدر المجموعة ونواصل مشوارنا في البطولة أمام جماهيرنا، لكن الأهم الآن هو التطور”.
وشدد مدرب المكسيك على ضرورة الالتزام بالانضباط التكتيكي، قائلا: “يجب تجنب الأخطاء غير الضرورية، خاصة أمام فرق قوية بدنيا”.
وعن موقف الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا، أوضح أجيري: “الاختيار لا يعتمد على العاطفة، بل على الجاهزية والاستحقاق”.
واختتم تصريحاته قائلا: “أوتشوا في حالة جيدة ويتنافس بشكل طبيعي على مركزه في التشكيل الأساسي”.
ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة التشيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.