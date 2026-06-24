أول تعليق من ميدو بعد أزمته الصحية

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الساعات الماضية، موضحًا أنه مرّ بظروف صحية صعبة استدعت متابعة طبية دقيقة في منزله بعد تشخيص إصابته بجلطة خفيفة في المخ.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “النهار”، قال ميدو: “منذ بداية أزمة نجلي، وأنا متماسك، ولدي إيمان كبير بالله، وأدرك أن هذا ابتلاء، وأن الله دائمًا يكتب لنا الخير، وأنه يكتب لنا ما هو أفضل مما نخطط له نحن”.

وأضاف: “كنت متماسكًا في الفترة الماضية، لأنني أؤمن بأن هناك رسالة يجب أن أبعثها لأولادي، بأنه رغم أي ظروف صعبة، يجب أن نذهب لأعمالنا، فالعمل شيء مقدس”.

وتابع: “كان لدي أمل في تخفيف العقوبة على نجلي، لكنني راضٍ بحكم الله، وأعرف أن هذا درس لنجلي ولنا أيضًا، لكنني متأكد أن نجلي سيخرج من هذه الأزمة أقوى”.

واستكمل حديثه قائلاً: “بالأمس عندما عدت إلى منزلي شعرت بتعب، وحاولت في البداية ألا أظهر هذا التعب، ولكنه ازداد علي، وشعرت بضيق في التنفس مع آلام في الصدر، وهذا لم يحدث معي من قبل”.

وأوضح: “تم تقديم العلاج اللازم لي، وشعرت بتحسن، ولكنني علمت أن نجلي علم بأزمتي الصحية، وأصبحت حالته النفسية سيئة، فقررت إمضاء إقرار على نفسي للعودة لمنزلي”.

وأردف: “بعد ذلك عاد التعب لي مجددًا، وطلبت الطبيب، وأجرى لي فحوصات أثبتت وجود جلطة خفيفة في المخ، والآن هناك رعاية طبية كاملة في المنزل، وتناولت جميع الأدوية التي أذابت الجلطة”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “الآن أنا في حالة جيدة الحمد لله، وإن شاء الله تمر هذه الأزمة على خير بدعوات الجماهير”.