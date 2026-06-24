كولومبيا تقتنص فوزًا ثمينًا أمام الكونغو في المونديال

اقتنص منتخب كولومبيا فوزًا ثمينًا على حساب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء إثارة كبيرة، حيث تألق الحارس ليونيل مباسي في الدقيقة الخامسة بعدما تصدى ببراعة لانفراد خطير من جون آرياس، الذي سدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم تمضِ سوى دقيقة واحدة حتى ألغى الحكم هدفًا لصالح كولومبيا أحرزه دانييل مونيوز، بعد العودة إلى راية الحكم المساعد التي أشارت لوجود حالة تسلل.

وفي الدقيقة 11، كاد خاميس رودريجيز أن يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الكونغولي واصل تألقه وأبعد الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية.

واستمرت الخطورة الكولومبية، حيث سدد لويس دياز كرة أرضية من داخل المنطقة في الدقيقة 16، غير أن مباسي تصدى لها بثبات وحوّلها إلى ركنية.

ورغم المحاولات المتبادلة من الطرفين، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51، انفرد لويس دياز بالمرمى بعد قراءة جيدة لتمريرة ساقطة، لكنه أهدر الفرصة بعد تصدٍ جديد من الحارس ليونيل مباسي نزاو.

وتمكن دانييل مونيوز من تسجيل هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 76، بعد تمريرة من خوان كوينتيرو داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة غيّرت اتجاهها وخدعت الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 79، سجلت كولومبيا هدفًا ثانيًا أُلغي مباشرة بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة 87، أطلق جوستافو بويرتا تسديدة قوية من مسافة بعيدة باتجاه منتصف المرمى، لكن الحارس مباسي واصل تألقه وأنقذ مرماه ببراعة.

ورد منتخب الكونغو في الدقيقة 91 عبر تسديدة قوية من ناثانيل مبوكو من خارج المنطقة، إلا أن الحارس كاميلو فارجاس تصدى لها بثبات، محافظًا على فوز كولومبيا حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة رفع منتخب كولومبيا رصيده النقطه 6 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.