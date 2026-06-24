استئناف حركة القطارات في ألمانيا بعد توقف شامل بسبب خلل في النظام

بدأت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) استئناف خدمات القطارات بعد انقطاع واسع في نظام الاتصالات على مستوى البلاد مساء الثلاثاء، أدى إلى توقف حركة التشغيل عبر الشبكة بالكامل، وفق ما أكده عدة مراسلين لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) كانوا على متن قطارات متأثرة.

وقالت شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة إنها حددت سبب العطل، وإن الموظفين يعملون على حل المشكلة، لكنها لم تقدم في البداية مزيدا من التفاصيل.

وأفادت شركات تشغيل القطارات الإقليمية والضواحي التابعة لدويتشه بان عبر منصة إكس بأن الخدمات بدأت تعود تدريجيا، لكنها حذرت من استمرار تأخيرات كبيرة وإلغاءات محتملة حتى صباح الأربعاء.

وأثر العطل على نظام "جي إس إم – آر"، وهو نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية المستخدم في تشغيل القطارات والاتصالات عبر شبكة دويتشه بان.

وقالت الرئيسة التنفيذية لدويتشه بان، إيفلين بالا، لصحيفة بيلد إن الشركة تعمل على إدخال القطارات إلى المحطات لتمكين الركاب من النزول، قبل مواصلة جهود إصلاح العطل.

وأعلنت الشركة أنها توفر للركاب المتضررين قسائم لسيارات الأجرة والفنادق.

كما طال العطل بعض خدمات القطارات المحلية التابعة لدويتشه بان، بما في ذلك شبكة قطارات الضواحي "إس-بان" في برلين بالكامل.

وأفاد مشغلون محليون في مدن عدة بتعليق أو تأخير الخدمات، في حين استمرت أنظمة النقل الحضري الأخرى، بما في ذلك مترو هامبورج، في العمل بشكل طبيعي.

كما تأثرت شركات تشغيل خاصة للسكك الحديدية. وقالت شركة "ميترونوم"، التي تدير خدمات نقل إقليمية في شمال ألمانيا، إن جميع قطاراتها تأثرت بالعطل.