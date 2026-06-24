تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين كولومبيا والكونغو في مونديال 2026

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مواجهة كولومبيا والكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى إثارة مبكرة، حيث تألق الحارس ليونيل مباسي في الدقيقة الخامسة، بعدما تصدى ببراعة لانفراد خطير من جون آرياس، الذي سدد كرة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ولم تمضِ سوى دقيقة واحدة حتى ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح كولومبيا سجله دانييل مونيوز، بعد العودة لراية الحكم المساعد التي أشارت إلى وجود تسلل.

وفي الدقيقة 11، كاد خاميس رودريجيز أن يفتتح التسجيل بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة، لكنها وجدت حارس الكونغو في الموعد، الذي أبعدها ببراعة إلى خارج المرمى.

واستمرت المحاولات الكولومبية، حيث سدد لويس دياز كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16، إلا أن مباسي واصل تألقه وتصدى لها بثبات، محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

ورغم المحاولات المتبادلة من الجانبين، فشل المنتخبان في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.