اليابان تدعو 380 ألف شخص للإخلاء في ناجازاكي بسبب أمطار غزيرة ومخاطر حدوث انهيارات أرضية

دعت السلطات في مدينة ناجازاكي اليابانية جميع سكانها البالغ عددهم نحو 380 ألف نسمة إلى الإخلاء يوم الأربعاء، بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع خطر وقوع انهيارات أرضية.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن السلطات أصدرت ثاني أعلى مستوى من التحذير للمدينة الواقعة في جنوب البلاد، داعية السكان إلى تجنب المناطق المعرضة للخطر.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في مناطق أخرى من جزيرة كيوشو الرئيسية جنوب غربي اليابان، ما يثير مخاوف من فيضان الأنهار وغمر المناطق المنخفضة بالمياه.

كما ارتفع مستوى المخاطر في محافظات فوكوكا وساجا وناجازاكي وكوماموتو، فيما أُصدرت تحذيرات من أمطار غزيرة في جزيرة شيكوكو الرئيسية.

وأضافت الوكالة أن إعصارين مداريين كانا يتشكلان جنوب اليابان.

وشهدت اليابان في السنوات الماضية تزايدا في موجات الأمطار الغزيرة، وهي ظاهرة يربطها العلماء بالتغير المناخي، ما أدى إلى تكرار حوادث الانهيارات الأرضية في الدولة الجبلية.