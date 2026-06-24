قادة أربع دول في وسط أوروبا يجتمعون في المجر لإعادة تنشيط مجموعة إقليمية

أشار قادة أربع دول في وسط أوروبا إلى إحياء تحالفهم الإقليمي اليوم الثلاثاء مع اجتماعهم في المجر لإصلاح العلاقات التي تصدعت بسبب الموقف المؤيد لروسيا للزعيم المجري السابق فيكتور أوربان.

وكان رؤساء وزراء جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا يجتمعون في أول قمة لمجموعة "فيشيجراد الأربع" الإقليمية منذ أكثر من عامين بعد أن تسبب نهج أوربان تجاه الحرب في أوكرانيا في إحداث خطوط صدع بين الأعضاء الآخرين في الكتلة غير الرسمية، وخاصة بولندا.

وكان مستضيف قمة اليوم الثلاثاء في قلعة جراسالكوفيتش في جودولو، وهي إحدى ضواحي بودابست، هو رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، الذي تحدث مرارا وتكرارا منذ خلفه لأوربان في مايو الماضي عن أهمية بث حياة جديدة في المجموعة.

وقال ماجيار في مؤتمر صحفي عقب اجتماع استمر ساعة واحدة مع نظرائه إنه اقترح تطوير خط سكة حديد فائق السرعة يربط بين عواصم الدول الأربع، وأن رؤساء الوزراء ناقشوا أيضاً إيجاد أرضية مشتركة بشأن أمن الطاقة، والسياسة الزراعية، والهجرة غير الشرعية.

وتابع ماجيار: "لقد عادت مجموعة الـ "في 4". إن قلب أوروبا ينبض في وسط أوروبا اليوم".

وقد تعهد ماجيار، الذي حصل حزبه تيسا المنتمي لوسط اليمين على أغلبية الثلثين في البرلمان في انتخابات المجر التي جرت في 12 أبريل الماضي، بإنهاء النهج العرقلة الذي اتبعه سلفه في الاتحاد الأوروبي، وتأسيس سياسته الخارجية على التعاون المتبادل البنّاء مع الدفاع عن مصالح المجر.

وشدد اليوم الثلاثاء على أنه يرغب في توسيع تعاون مجموعة الـ "في 4" ليشمل دولا أخرى، وجعل "مجموعة فيشيجراد الأربع قوية وتمتلك صوتا ذا مصداقية في صنع القرار الأوروبي"