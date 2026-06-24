تراجع البورصة الأمريكية في ختام التعاملات بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، بسبب التراجع الكبير في أسهم شركات التكنولوجيا وبخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من آسيا إلى الولايات المتحدة، بسبب المخاوف من احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بنهاية العام الحالي.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر1% بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي للأسبوع الحادي عشر خلال الأسابيع الـ12 الماضية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1ر0%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر2%.

كما تراجعت أسواق الأسهم في آسيا، ومنها السوق الكورية الجنوبية التي تراجعه مؤشرها الرئيسي كوسبي بنسبة 10%. وتراجعت الأسواق الأوروبية.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر تأثيرا على السوق، لا سيما الشركات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية خلال الشهور الأخيرة وسط حالة الهوس بتقنية الذكاء الاصطناعي. وساهم تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بزيادة سعر الفائدة الرئيسية لمرة واحدة على الأقل خلال العام الحالي، في كبح الارتفاع الكبير لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الأيام الأخيرة، حيث يخشى المتداولون من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى عرقلة النمو الاقتصادي.

وانخفض سهم شركة مايكرون تكنولوجي بنسبة 2ر13%، وسهم شركة إنفيديا بنسبة 1ر4%. كما انخفض سهم شركة سامسونج إلكترونيكس في بورصة سول الكورية الجنوبية بنسبة 3ر12%.

وبعد تراجعه بنسبة 8ر1% في بداية التعاملات ارتفع سهم شركة سبيس إكس لصواريخ الفضاء والذكاء الاصطناعي بنسبة 1% في ختام التعاملات. وشهد السهم تراجعا خلال الأيام الماضية بعد الارتفاع الكبير الذي شهده السهم عند طرحه للاكتتاب العام قبل أقل من أسبوعين. وتخطط الشركة المملوكة للتريليونير إيلون ماسك لجمع أموال إضافية من خلال طرح سندات، لتمويل مشروعات تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي سوق السندات انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات إلى 50ر4% مقابل 51ر4% في وقت متأخر من تعاملات أمس الاثنين. كما انخفض عائد سندات الخزانة أجل سنتين إلى 19ر4% مقابل 24ر4% أمس. ومع ذلك، لا تزال عوائد السندات مرتفعة وسط مخاوف بشأن التضخم.

يأتي ذلك في حين يسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا مطردا منذ بداية العام. وساهم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الأمريكية منذ أبريل/نيسان من العام الماضي، وقف تباطؤ نمو التضخم.

وانخفضت أسعار النفط مع استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب . وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 9ر0% إلى 21ر73 دولارا. وانخفض سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر0% إلى 80ر76 دولارا. لكن هذه الأسعار مازالت أعلى من مستوياتها التي كانت تقارب 70 دولارًا للبرميل قبل نشوب الحرب.