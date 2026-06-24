أكد حارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد أن فريقه كان يدرك صعوبة المواجهة أمام منتخب غانا، مشيرًا إلى أن المنافس اعتمد على الهجمات المرتدة ونجح في إغلاق المساحات خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وشهدت المباراة تقاسم المنتخبين لنقطة واحدة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 4 نقاط قبل الجولة الأخيرة، مع استمرار المنافسة على صدارة المجموعة.

وفي تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، أوضح بيكفورد أن المنتخب الإنجليزي واجه صعوبة في اختراق التنظيم الدفاعي لغانا، قائلًا: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام غانا، وندرك أنهم سيعتمدون على الهجمات المرتدة، وكان من الصعب جدًا اختراق دفاعهم”.

وأضاف حارس إنجلترا أن فريقه حاول صناعة الفرص طوال اللقاء، لكنه افتقد للحسم في اللمسة الأخيرة، موضحًا: “صنعنا بعض الفرص وكان علينا الحذر من المرتدات، وكنا بحاجة فقط لتسجيل الهدف الأول”.

وتابع بيكفورد أن غانا قدمت أداءً منظمًا واستحقّت الإشادة على صلابتها الدفاعية، مؤكدًا أن فريقه ما زال يمتلك فرصة قوية في المجموعة: “ما زلنا في صدارة المجموعة، والآن تركيزنا على مباراة بنما لإنهاء الدور الأول في المركز الأول”.

كما أشاد بيكفورد بعدد من لاعبي المنتخب الغاني، وعلى رأسهم أنطوان سيمينيو، مؤكدًا ضرورة التركيز الدفاعي طوال اللقاء، قبل أن يختتم تصريحاته قائلًا: “نجحنا في الحد من فرصهم، لكننا لم نسجل، وهذه هي كرة القدم”.

وبهذه النتيجة، يبقى الحسم مؤجلًا إلى الجولة الأخيرة التي ستحدد المتأهلين عن المجموعة.