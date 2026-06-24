توج الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم وقائد منتخب البرتغال، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أوزبكستان، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب البرتغال فوزًا كبيرًا على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب هيوستن في أمريكا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

وقدم كريستيانو رونالدو أداءً مميزًا طوال المباراة وسجل هدفين حقق من خلالهما العديد من الأرقام القياسية والتاريخية في البطولة ومع المنتخب البرتغالي.

وانفرد كريستيانو رونالدو، بصدارة قائمة الهدافيين التاريخيين للبرتغال في بطولة كأس العالم، بعدما سجل هدفين خلال الشوط الأول من مواجهة أوزبكستان في نسخة العام الحالي من البطولة.

ووصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 10 خلال مسيرته مع البرتغال في كأس العالم، ليتخطى الرقم السابق المسجل باسم الأسطورة أوزيبيو برصيد 9 أهداف.

كما أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ على التوالي ببطولة كأس العالم، حيث كانت أولى أهدافه المونديالية، بمشاركته الأولى في مونديال 2006.

وبات رونالدو ثاني أكبر لاعب يسجل في بطولات كأس العالم، بعمر 41 سنة و138 يومًا، خلف الكاميروني روجير ميلا في كأس العالم 1994 بعمر 42 عامًا و39 يومًا.