ديشامب يغيب عن مواجهة فرنسا والنرويج في كأس العالم

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غياب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، عن مباراة فريقه أمام النرويج؛ وذلك لسفره إلى فرنسا لحضور جنازة والدته.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره النرويجي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي: «تلقى مدرب المنتخب الوطني نبأ وفاة والدته صباح الثلاثاء ببالغ الحزن. وسيعود إلى فرنسا لحضور جنازتها».

وأضاف: «بالتنسيق مع فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الموجود حاليًا في معسكر المنتخب الفرنسي لكأس العالم في الولايات المتحدة، عهد ديدييه ديشامب إلى مساعده، غي ستيفان، بمهمة قيادة الفريق حتى عودته».

ويحتل المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منافسه المقبل النرويج، صاحب المركز الثاني.