واشنطن تؤكد متابعتها تشكيل خلية لتثبيت وقف النار في لبنان

أكدت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، متابعتها تنفيذ مخرجات اجتماعات سويسرا بشأن لبنان، ومن بينها تشكيل خلية ثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأضافت أنه تم خلال الاتصال التداول في آخر تطورات الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد فانس وروبيو على متابعة واشنطن "تنفيذ ما اتُفق عليه في اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بذلك".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، بالرغم من توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو الجاري مذكرة تفاهم، تنص ضمن بنودها على وقف القتال في البلد العربي.