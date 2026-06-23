حاملة الطائرات الأحدث في الصين تبحر عبر مضيق تايوان

أبحرب حاملة الطائرات الأحدث والأقوى من بين حاملات الطائرات الثلاث في الصين، عبر مضيق تايوان بعد يوم واحد من بدء تايوان مناورات عسكرية تستمر خمسة أيام للرد على أي هجوم صيني، حسبما قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الثلاثاء.

وكانت حاملة الطائرات "فوجيان" قد أبحرت لأول مرة عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل بين الصين وتايوان في رحلة تجريبية في سبتمبر الماضي، ثم عبرت المضيق لاحقا لأول مرة كسفينة عسكرية دخلت الخدمة بالكامل في ديسمبر.

وتطالب الصين، بالجزيرة ذات الحكم الذاتي كجزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لإخضاعها لسيطرة بكين.

وترسل الصين، بانتظام سفنا بحرية وطائرات حربية نحو تايوان في مناورات عسكرية أصبحت أكثر تكرارا في السنوات الأخيرة حتى باتت تحدث يوميا تقريبا.

وبدأت تايوان، اليوم الاثنين، مناوراتها الخاصة التي تستمر خمسة أيام لدعم استجابتها في حالة حدوث غزو عسكري صيني محتمل.

وترسل البحرية الأمريكية، سفنا حربية عبر المضيق بشكل دوري، كما يفعل بعض حلفائها، في تحذير لبكين من أي محاولة لاستخدام القوة لفرض مطالباتها بالجزيرة.

ودخلت "فوجيان" الخدمة في نوفمبر 2025، وهي أكبر سفينة حربية لا تعمل بالطاقة النووية في العالم، وفقا للمعهد البحري الأمريكي، وتعتبر أكثر تقدما من حاملتي الطائرات الأخريين في الصين، "شاندونج" و"لياونينج".