جماعة مسلحة في نيجيريا تقتل 20 شخصا على الأقل

قتلت جماعة مسلحة ما لا يقل عن 20 شخصا في منطقة واقعة بشمال وسط نيجيريا، حسبما قالت الشرطة أمس الاثنين.

ووقع الهجوم أمس الأول الأحد في منطقة كاويل الواقعة في بوكوس بولاية بلاتو، وفقا لما قاله المتحدث باسم الشرطة الفريد الابو.

وأوضح الابو، أن رجال الشرطة وصلوا سريعا للموقع وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين، وأجبروهم على التراجع. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم في المنطقة التي تشهد نمطا متكررا من العنف.

وأضاف المتحدث جويس رامناب، في بيان، أن كاليب موتفوانج حاكم ولاية بلاتو قال إنه أصدر أوامره لوكالات إدارة الطوارئ والشئون الإنسانية بالحكومة لتقديم الإغاثة الفورية والدعم للضحايا وأسرهم.

ويشار إلى أن التمرد في شمال شرق نيجيريا أودى بحياة الآلاف من الأشخاص، وأسفر عن نزوح الملايين على مدار أعوام، وفقا للأمم المتحدة.