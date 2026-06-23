مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بمحطة ترام في برلين

لقي شخص حتفه، وأصيب أربعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين في شمال شرق العاصمة الألمانية برلين، حيث ارتطمت المركبتان بمحطة ترام ما أدى إلى سقوط عمود إنارة على أحد المارة.

وأوضحت السلطات أن الضحية، الذي كان ينتظر في محطة "جرايفسفالدر شتراسه" الواقعة في حي "برينتسلاور بيرج"، فارق الحياة إثر سقوط عمود عليه نتيجة اصطدام إحدى السيارتين به، وفقاً لما أفاد به متحدثون باسم الشرطة وفرقة الإطفاء.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أن أربعة أشخاص أصيبوا في الحادث، بينهم ركاب السيارتين ، مشيراً إلى أن اثنين منهم، على الأقل، أصيبا بجروح بالغة الخطورة، ونُقلا إلى المستشفى.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول هوية الضحايا، بينما باشرت فرق الدعم النفسي تقديم المساعدة لشهود العيان الذين أصابهم الحادث بصدمة.

وتم تعليق حركة قطارات الترام المتجهة إلى وسط المدينة لحين الانتهاء من التحقيقات في موقع الحادث.