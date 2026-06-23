عمان وإيران: الترتيبات بشأن مضيق هرمز يجب أن تحترم سيادتنا

عمان وإيران تتفقان على تشكيل فريق عمل لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها

أصدرت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا بشأن المباحثات التي أجرتها السلطنة وطهران في مسقط، خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الإيراني الدكتور محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوفد الإيراني التقى خلال الزيارة بالسلطان هيثم بن طارق، كما أجرى مباحثات مع وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



وأكدت سلطنة عُمان دعمها لمذكرة التفاهم «إسلام آباد»، الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعمًا لتنفيذها بنجاح.



وأكدت سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز. كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقًا للأحكام الواردة في مذكرة تفاهم اسلام آباد.



واتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة، من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقًا للمعايير الدولية.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان أيضًا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة، بحسب ما ورد في البيان.



وأكد الجانبان أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقها السيادية.



كما جددت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرًا مائيًا آمنًا ومفتوحًا للملاحة الدولية، وأكدتا أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.