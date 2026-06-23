حزب الله يدحض مزاعم الاحتلال: الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين بمدينة النبطية

نفى حزب الله اللبناني، مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، حول رصده خلية من المسلحين التي كانت تعمل بالقرب من قواته في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال أقدم الساعة 11:30 (بالتوقيت المحلي)، على إطلاق النّار بالأسلحة الرّشّاشة من بين المنازل باتجاه مجموعة من المدنيّين في حي الدّير بمدينة النّبطية، كانوا يعملون على فتح الطّرقات وانتشال جثامين الشّهداء من تحت الأنقاض.

ونوه أن «الاعتداء الغادر الذي نفّذه جيش الاحتلال تسبب باستشهاد مواطنَين مدنيَين، أحدهما موظف بلدي، وإصابة آخرين بجراح»، محذرًا من أن «ما أقدم عليه العدوّ يُعدّ انتهاكًا فاضحًا لوقف إطلاق النار الذي التزمت المقاومة به حتى الآن».

وفي وقت سابق، استشهد شابان وأصيب اثنان بجراح، جراء إطلاق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتهم باتجاههم عندما كانوا قرب جرافة تعمل على فتح الطريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر صحفية لبنانية بوقوع خروقات أخرى لوقف إطلاق النار، من بينها رصد تحليق للطيران الإسرائيلي المسيّر والاستطلاعي في أجواء الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وإطلاق النار نحو لبنانيين.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن اليوم وعلى مدار 3 أيام متواصلة، حيث ستجري على مسارين أمني وسياسي.

ويمثل الجانب اللبناني وفدان أمني وسياسي، وتوقّع عن لبنان السفيرة لدى واشنطن ندى معوض، فيما يترأس وفد الجانب الإسرائيلي السفير لدى واشنطن يحيئيل لايتر.

ويشرف على المفاوضات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وإن كانت زيارته المقررة لدول الخليج تلقي بظلالها على مدى حضوره الشخصي طوال الأيام الثلاثة.

ومنذ 2 مارس 2026 تشن دولة الاحتلال حربا على لبنان أسفرت عن 4 آلاف و175 شهيدا، و12 ألفا و164 جريحا، ونزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، فيما سيطرت على مناطق أخرى خلال الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.