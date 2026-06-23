وزارة حقوق الإنسان اليمنية تدين مقتل وإصابة أطفال في انفجار بجنوب البلاد

أدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من الأطفال، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب والألغام، قالت إنه يعود للحوثيين، وذلك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن المقذوف تسبب بمقتل خمسة أطفال وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

واعتبرت الوزارة "استمرار مليشيات الحوثي في زراعة الألغام والمتفجرات في المناطق المدنية وترك مخلفات الحرب القابلة للانفجار بين السكان يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وحملت جماعة الحوثي، المسئولية الكاملة عن هذه الحادثة "وعن الآلاف من الضحايا الذين سقطوا جراء الألغام ومخلفات الحرب في مختلف المحافظات".

ودعت الوزارة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والطفولة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزما إزاء الجرائم الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب، وتعزيز برامج نزع الألغام، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المدنيين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم، بما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين في اليمن، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطهير المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات، والحد من المخاطر المستمرة التي تهدد حياة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً للحماية.

ويوم أمس الاثنين، انفجر مقذوف من مخلفات الحرب، قالت السلطة المحلية إنه يعود للحوثيين، في قرية الريبي شمال منطقة حجر في الضالع، ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الأطفال.

وسبق أن سقط عديد من اليمنيين بين قتلى وجرحى جراء انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب في عدة محافظات، بينما تواجه جماعة الحوثي اتهامات بزرع نحو مليوني لغم منذ بدء الصراع في البلاد قبل نحو 12 عاما.