بقائي: سنتخذ القرار بشأن الأصول الإيرانية المفرج عنها وفقا لمصلحة البلاد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أنه فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المفرج عنها، "فإننا سنتخذ القرار بما يصب في مصلحة البلاد".

ونقلت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الثلاثاء، عن بقائي القول، بشأن تداول التكهنات والادعاءات الإعلامية فيما يخص كيفية إنفاق الأصول الإيرانية، سواء من الأموال المجمدة أو من عائدات بيع النفط، وعما إذا كانت إيران تواجه قيودا في استخدام هذه العائدات أو الأصول المجمدة: "لقد اطلعت على تلك الادعاءات الإعلامية... ما اثار اهتمامنا هو أن هدف الحرب، الذي كانوا قد صرحوا به من /تدمير الحضارة وانهيار إيران/، قد تراجع اليوم إلى مجرد جعل المزارعين الأمريكيين اكثر ثراء".

وأضاف: "فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المفرج عنها، فإننا سنتخذ القرار بما يصب في مصلحة البلاد؛ أما بشأن شراء السلع، فإن وزارة الزراعة والجهات المعنية ستتخذ القرارات في اطار معايير السعر والجودة، ولا توجد أي قيود بهذا الشأن. إن التراخيص التي صدرت بشأن مبيعات النفط دخلت حيز التنفيذ منذ يوم أمس، وبقية القضايا المتعلقة بإنفاق الأصول الإيرانية المقيدة أو المجمدة تسير على المنوال نفسه".