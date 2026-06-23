إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار قبل انطلاق المحادثات مع لبنان في واشنطن

-الدفاع المدني اللبناني: شهيدان بنيران إسرائيلية في الجنوب



أفاد الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية في لبنان، بأن شخصين استشهدا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، في أول إعلان عن شهداء بنيران ‌إسرائيلية في لبنان منذ ثلاثة أيام. وقبل ساعات من انطلاق جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويصمد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان إلى حد كبير منذ يوم الأحد، وهي أطول فترة هدوء حتى الآن في الحرب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص بالقرب من جرافة تعمل على فتح طريق في حي الدير في بلدة النبطية الفوقا بجنوب البلاد.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة التقرير.

وأصرت إيران على ضرورة أن يشمل الاتفاق المؤقت الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وقف إطلاق النار الإسرائيلي في لبنان.

وجاء في بيان مشترك صدر أمس الاثنين في ختام محادثات ‌أمريكية ⁠إيرانية بوساطة باكستانية وقطرية في سويسرا أن الطرفين اتفقا على تكوين "خلية لإنهاء الصراع" لضمان الالتزام بإنهاء الأعمال القتالية في لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن استشهاد أكثر من 4100 شخص، بينهم ⁠773 امرأة وطفلا وعاملا في مجال الرعاية الصحية، منذ الثاني من مارس الماضي.

وذكرت السلطات اللبنانية أن الهجمات الإسرائيلية أجبرت نحو 1.2 مليون شخص على النزوح.

ويشمل عدد القتلى الإسرائيليين ⁠في هذه الجولة من الأعمال القتالية مع حزب الله ما لا يقل عن 32 جنديا وأربعة مدنيين إسرائيليين.