تقارير إيرانية عن وقوع خلل واسع النطاق في أنظمة البنوك

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع اضطراب وخلل واسع النطاق في المنظومات المصرفية بالبلاد.

ووفقًا لموقع «إيران إنترناشيونال»، واجهت بعض نقاط البيع الإلكترونية، والبوابات الإلكترونية للبنوك، والتطبيقات المصرفية الذكية، منذ صباح اليوم، اضطرابًا أو بطئًا شديدًا في تقديم خدماتها.

وأشار موقع «ديده‌ بان إيران» الإلكتروني، إلى أن المستخدمين أبلغوا عن مواجهة مجموعة من المشكلات في إجراء المعاملات المالية، وعدم القدرة على الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت، والخلل في بعض البوابات البنكية.

كما نُشرت تقارير تفيد بوجود خلل في خدمات «بنك ملت» بمحافظة البرز.

وفي 14 من الشهر الجاري، أدى هجوم إلكتروني إلى تعطيل خدمات أربعة من البنوك الكبرى في إيران، إلا أنه لم يتم اختراق أي بيانات للعملاء، وفق ما أعلن مجلس التنسيق المصرفي في البلاد.

وأوضح المجلس في بيان آنذاك، أن الهجوم استهدف بنية اتصالات مشتركة تُستخدم من قبل كل من بنك ملي، وبنك تجارت، وبنك صادرات، وبنك تنمية الصادرات الإيراني.

وأشار إلى أن الأمر دفع الفرق التقنية إلى تطبيق إجراءات وقائية، وأثر مؤقتًا على بعض الخدمات المصرفية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية.