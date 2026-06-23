إيران: 3519 شخصا قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية منذ أواخر فبراير الماضي

قال المتحدث باسم الهيئة القضائية الإيرانية، أصغر جهانجير لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الثلاثاء، إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أودت بحياة 3519 شخصا، مستشهدا بأحدث الإحصاءات من هيئة الطب الشرعي.

ولم يوضح جهانجير إطارا زمنيا محددا. وكانت هيئة الطب الشرعي قد نشرت في منتصف أبريل الماضي أرقاما أقل بنسبة طفيفة بلغت 3375، ووصفتها حين ذاك بالنهائية في ذلك الوقت. وقالت الهيئة حين ذاك إن القتلى من بينهم 496 من النساء بالإضافة إلى 383 طفلا وقاصرا.

ووفقا للبيانات الجديدة، فإن 517 امراة لقوا حتفهن. ولم يتم عرض إحصاءات بشأن الأطفال والقصر.

ويشار إلى أن حصيلة القتلى الحقيقية قد تكون أعلى بكثير. وكانت منظمة هنجاو لحقوق الإنسان ومقرها النرويج قد أفادت في أبريل الماضي أن ما لا يقل عن 7650 شخصا قتلوا، من بينهم 1030 مدنيا. و لا يمكن التحقق من إحصاءات الخسائر البشرية بصورة مستقلة.