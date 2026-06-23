تقارير: خلاف مالي يؤجل انتقال تريزيجيه من الأهلي إلى الرياض السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تعثر المفاوضات الجارية بين نادي الرياض السعودي والنادي الأهلي للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب وجود فجوة مالية بين مطالب جميع الأطراف والعروض المقدمة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، دخلت إدارة الرياض في مفاوضات مع الأهلي والجناح الدولي المصري من أجل إتمام الصفقة، إلا أن المباحثات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن نتيجة الاختلاف حول المقابل المالي.

وأشارت المصادر إلى أن النادي السعودي عرض مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب، بينما يتمسك الأهلي بالحصول على مليون ونصف المليون دولار للموافقة على رحيل تريزيجيه.

كما لا يقتصر الخلاف على قيمة الصفقة فقط، إذ قدم الرياض عرضًا للاعب بعقد تبلغ قيمته مليوني دولار، في حين يطلب تريزيجيه ثلاثة ملايين دولار من أجل إتمام انتقاله إلى الفريق السعودي.

ويرتبط صاحب الـ31 عامًا بعقد طويل الأمد مع الأهلي يمتد حتى صيف عام 2030، بعدما عاد إلى صفوف القلعة الحمراء في صيف 2025 عقب سنوات من الاحتراف الخارجي.

ويُعد تريزيجيه أحد أبرز عناصر الأهلي، حيث قدم موسمًا مميزًا مع الفريق، إذ شارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا.

ويواصل اللاعب حاليًا مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث ساهم في الفوز التاريخي على نيوزيلندا بعدما سجل الهدف الثالث عقب مشاركته كبديل، ليقود الفراعنة إلى انتصار ثمين بنتيجة 3-1.