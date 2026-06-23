الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تصور ممر أوسط دون تركيا

قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون التوسع مارتا كوس، إن تركيا تعلب دورا رئيسيا في أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي، وإنه لا يمكن تصور وجود "ممر أوسط" قوي دون مشاركة تركيا.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال افتتاح فعالية حول أجندة الاتحاد الأوروبي للترابط الإقليمي في بروكسل، حيث يشارك وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو.

وأوضحت كوس أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تسير في اتجاهين مختلفين، مشيرة إلى أنه رغم عدم إحراز تقدم في عملية الانضمام إلا أن هناك الكثير مما يجب فعله في أجندة الربط الإقليمي.

وأضافت: "لا يُمكنني تصور وجود ممر أوسط قوي، وكل هذه العلاقات الرقمية والطاقية والتجارية، دون مشاركة تركيا الفعّالة".

وذكرت كوس أنهم تلقوا قائمة بمشاريع ربط محتملة من وزارة الخارجية التركية، وأن هذه المشاريع قيد التقييم والدراسة.

و"الممر الأوسط" يربط بين الصين والدول الأوروبية عبر كازاخستان وبحر قزوين وأذربيجان وجورجيا وتركيا، ويخفض مدة التسليم بين أوروبا وآسيا إلى 15 يوما، ويحول تركيا إلى "عمود فقري للتجارة" يربطها مباشرة بـ21 دولة.

ويبلغ طول الممر الأوسط 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.