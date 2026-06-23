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بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، مع نائب القائد العام لقوات الجيش الليبي صدام حفتر، الاستقرار في ليبيا وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائهما في مدينة بنغازي الليبية، الثلاثاء، بحسب مصادر أمنية تركية للأناضول.

وأوضحت المصادر، أن قالن وصدام حفتر تناولا خلال اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الليبي.

وبحثا سبل الحفاظ على أجواء السلام والاستقرار في ليبيا، إضافة إلى القضايا المتعلقة بتوحيد الإدارات والقوات العسكرية في شرق البلاد وغربها تحت سلطة واحدة.

كما تناول اللقاء العلاقات التركية الليبية، حيث جرى تقييم فرص توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة بين البلدين.