آيزنكوت يبرز كمنافس رئيسي لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

يبرز وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، كمنافس رئيسي لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

واكتسب حزب آيزنكوت الوسطي الجديد يشار! (وهي كلمة عبرية تعني "مستقيم!")، شعبية سريعة في استطلاعات الرأي. ويحتل حاليا المركز الثاني بعد حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو.

ويتعين على الإسرائيليين انتخاب برلمان جديد بحلول 27 أكتوبر على أبعد تقدير، على الرغم من أن من المرجح إجراء التصويت في 20 أكتوبر.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يكون من الصعب على معسكر نتنياهو والمعارضة الحصول على الأغلبية. وتتشكل الائتلافات الإسرائيلية عادةً من عدة أحزاب.

وشغل آيزنكوت (66 عاما) منصب وزير الدفاع من عام 2015 إلى عام 2019، ثم دخل ساحة السياسة. ودرس العلوم السياسية في حيفا ويعتبر خبيرا في شئون حزب الله اللبناني.

وولد آيزنكوت، هو أبن لأبوين مغربيين، في طبريا شمال إسرائيل. هو أب لخمسة أبناء، ويُعرف بتواضعه وبساطته.

ولقي ابن آيزنكوت واثنان من أبناء إخوته حتفهم في حرب غزة. ويتعاطف العديد من الإسرائيليين مع خسائره، وهو ما يتناقض مع تجربة نتنياهو: إذ يعيش يائير، نجل رئيس الوزراء، في الخارج منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، ولم يخدم في أي وحدة قتالية.

كما انتقد إيزنكوت بشدة الجهود التي تبذلها حكومة نتنياهو الدينية اليمينية لإعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من التجنيد الإجباري.

وعلى الصعيد السياسي، يُنظر إلى إيزنكوت على أنه معتدل. وقد عارض إعادة الاستيطان الإسرائيلي لقطاع غزة، مع أنه وصف فكرة حل الدولتين بأنها "غير ذات صلة" بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وتقول تقارير إعلامية إن آيزنكوت عارض أيضا في الماضي قيام إسرائيل بضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، قائلا إن ذلك سيكون ممكنا فقط حال واجهت إسرائيل تهديدا وجوديا مباشرا من طهران.