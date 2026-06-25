ذكر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، وخبير أسواق الذهب، العوامل المُحددة لسعر الذهب محليًا، وهي سعر الأوقية العالمي، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.



وقال خلال تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الأربعاء، إن الانخفاض في السوق العالمي، وسعر الصرف، يؤدي لانخفاض أسعار الذهب محليًا.

وأضاف أن حاجة الدول للنفط أثناء الحرب الإيرانية الأمريكية، وجّه رؤوس الأموال لتأمينه بعيدًا عن أسواق الذهب، قائلًا:«إحنا عارفين المعادلة اللي بتقول إن انخفض الطلب إذا ينخفض السعر فانخفض سعر الذهب».

ولفت إلى تراجع سعر صرف الدولار لأقل من 50 جنيهًا، والذي أثر على انخفاض أسعار الذهب، مضيفًا: «إحنا شفنا الدولار النهاردة مقابل الجنيه تحت مستويات الـ50 جنيه فبناء عليه في 3 جنيه أو 4 جنيه انخفاض في السعر دا برضو أدى إلى انخفاض سعر الذهب عند المستويات اللي إحنا شايفينها دلوقت».

ورأى إمبابي أن أي انخفاض في أسعار الذهب يُعتبر «انخفاضًا على الورق فقط لا غير»، قائلًا: «طالما أنا مبعتش ذهبي إذا أنا ذهبي محافظ على قيمته كما هي».

ونصح بشراء الذهب خلال فترات انخفاض سعره، خصوصًا للمدّخرين الذين اشتروا بقيم مرتفعة سابقًا، باعتباره الحل لخلق متوسط سعري أقل.

وأكمل: «الحل السحري دلوقت إننا نشتري نفس الكميات اللي احنا اشتريناها أو أكثر شوية علشان نخفض المستوى السعري اللي إحنا اشترينا عنده».



