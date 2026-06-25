لوبتيجي: فخور بلاعبي قطر رغم وداع كأس العالم

أعرب جولين لوبتيجي، المدير الفني لمنتخب قطر، عن فخره بلاعبيه رغم الخسارة أمام البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، والتي أدت إلى وداع الفريق للبطولة.

وقال لوبتيجي في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "قدمنا أداءً جيدًا في المباراة، لكن البداية لم تكن موفقة واستقبلنا هدفين مبكرين".

وأضاف: "في الشوط الثاني كنا أفضل وسيطرنا على الكرة، وأظهرنا روحًا تنافسية عالية، وخلقنا فرصًا لم نستغلها بشكل جيد".

وتابع: "الهدف الثالث جاء في وقت كنا نسيطر فيه على المباراة، وكان يجب علينا رفع نسق اللعب بشكل أكبر".

وأوضح المدرب الإسباني: "بعد الهدف الثالث واجهنا بعض الإصابات، وكنا بحاجة لتسجيل هدفين للعودة في النتيجة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنا فخور بسلوك اللاعبين وأدائهم، لقد بذلوا أقصى ما لديهم، لكن في كأس العالم لا يمكن ارتكاب أخطاء، ونأسف على النتيجة".

وكان منتخب قطر قد ودّع البطولة بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير بالمجموعة الثانية.