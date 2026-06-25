أعرب نيكولا فاسيلي، حارس مرمى منتخب البوسنة والهرسك، عن فخره الكبير باقتراب منتخب بلاده من بلوغ الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، بعد الفوز على قطر بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ورفع المنتخب البوسني رصيده إلى أربع نقاط لينهي منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث، منتظرًا حسم مصيره ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث المؤهلة إلى دور الـ32.

وأكد فاسيلي أن الدعم الجماهيري لعب دورًا مهمًا في تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى الحضور الكبير للجالية البوسنية في مدينة سياتل الأمريكية.

وقال الحارس البوسني: "الأجواء كانت مذهلة للغاية. بعد المباراة توقفت للحظات لأستوعب ما حدث داخل الملعب. في المباراة الأولى أمام كندا كان لدينا عدد كبير من المشجعين، لكن في المباراتين الأخيرتين فوجئت بالحضور الضخم لجماهيرنا، وشعرنا وكأننا نلعب على أرضنا."

وأضاف: "إنه شعور رائع أن نرى هذا العدد من الجماهير يساندنا، وقد منحنا ذلك دفعة كبيرة لتحقيق الفوز."

وتطرق فاسيلي إلى أهمية الإنجاز المحتمل، خاصة أن البوسنة والهرسك تشارك للمرة الثانية فقط في تاريخها بكأس العالم بعد ظهورها الأول عام 2014.

وأوضح: "إذا تأهلنا إلى الدور التالي فسيكون ذلك حدثًا تاريخيًا لبلدنا، لأننا لم نحقق هذا الإنجاز من قبل. ربما لم نقدم أفضل مباراة من الناحية الفنية، لكن الأهم أننا نجحنا في الفوز بمباراة صعبة للغاية."

كما أشاد الحارس المخضرم بقائد المنتخب إدين دجيكو، الذي خاض مباراته الدولية رقم 150 أمام قطر في سن الأربعين.

وقال فاسيلي: "إنه أمر مذهل. أخلاقيات العمل التي يمتلكها دجيكو وإيمانه بهذه المجموعة أمران استثنائيان. أنا سعيد جدًا من أجله، فمن الرائع أن يحتفل بهذا الانتصار الكبير في هذه المرحلة من مسيرته."

ويترقب المنتخب البوسني نتائج المجموعات الأخرى خلال الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كان رصيده وفارق أهدافه سيكونان كافيين لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم البوسنية والتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.