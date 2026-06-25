ترامب: غير مقبول في أي اتفاق مع إيران أن يشمل رسوما لعبور المضيق

الأكثر قراءة
بسبب الشمس.. إغلاق منطقة المشجعين في العاصمة الجديدة خلال مباراة مصر وإيران
كيروش: التعادل مع إنجلترا هدية لجماهير غانا
الأجهزة الأمنية بالقليوبية تضبط 4 أشخاص وشقيق طبيبة الأسنان بعد واقعة التعدي عليها بشبرا الخيمة
قبل حسم التأهل.. مصر تترقب مواجهة محتملة أمام التشيك في دور الـ32 بالمونديال
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
الخروج من الدور الأول
بلوغ دور الـ32
بلوغ دور الـ16
أبعد من ذلك
النتـائـج
تصويت
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من غير المقبول أن يشمل أي اتفاق مع إيران رسوما لعبور مضيق هرمز.