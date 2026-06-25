 ترامب: غير مقبول في أي اتفاق مع إيران أن يشمل رسوما لعبور المضيق - بوابة الشروق
الخميس 25 يونيو 2026 4:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لـ مصير منتخب مصر في كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

ترامب: غير مقبول في أي اتفاق مع إيران أن يشمل رسوما لعبور المضيق

رويترز
نشر في: الخميس 25 يونيو 2026 - 3:32 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يونيو 2026 - 3:32 ص

 قال ‌الرئيس ​الأمريكي ​دونالد ترامب ⁠اليوم ​الأربعاء ​إن من ​غير ​المقبول أن ‌يشمل ⁠أي ​اتفاق ​مع ⁠إيران ​رسوما ​لعبور ⁠مضيق ⁠هرمز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك