ترامب: غير مقبول في أي اتفاق مع إيران أن يشمل رسوما لعبور المضيق

قال ‌الرئيس ​الأمريكي ​دونالد ترامب ⁠اليوم ​الأربعاء ​إن من ​غير ​المقبول أن ‌يشمل ⁠أي ​اتفاق ​مع ⁠إيران ​رسوما ​لعبور ⁠مضيق ⁠هرمز.