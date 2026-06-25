قال الإعلامي رامي رضوان إن واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة والده في القاهرة الجديدة، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “قصة عجيبة ومؤلمة”، مؤكدًا أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول الرواية المتداولة.

وأوضح "رضوان" عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الرواية المنتشرة تشير إلى أن الأب اعتاد يوميًا اصطحاب نجله إلى الحضانة ثم التوجه إلى عمله، إلا أنه في يوم الواقعة توجه مباشرة إلى العمل، ولم يتذكر الطفل إلا بعد اتصال الحضانة للاستفسار عن سبب عدم حضوره، فتحرك للسيارة ووجده متوفيًا.

وأضاف أن رواية أخرى تقول إن الأم ذهبت إلى الحضانة لتعود به إلى المنزل بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعندما لم تجده سألت الأب فتذكر وجوده داخل السيارة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل أثارت تساؤلات كثيرة.

وتابع أنه إذا كان الأب معتادًا على هذا المشوار يوميًا، فبحسب الطبيعة البشرية حتى لو كان الإنسان غير مركز بشكل كامل، يكون الطريق والروتين محفوظين لديه، فلماذا لم يتجه للحضانة تلقائيًا قبل العمل؟.

وتساءل أنه وصل الشغل ونزل من العربية وقفل الباب، والطفل كان موجودًا في المقعد الخلفي، كيف لم يره أو ينتبه إليه؟.

وأكد أن الواقعة قاسية بكل المقاييس، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي ستكشف حقيقة ما حدث، قائلًا إن هناك تفاصيل في الرواية المتداولة “تجعل علامات الاستفهام كبيرة”.

وأردف: “لا أجد وصفًا في المعجم يوصف بشاعة هذه الواقعة، وأتمنى مع نتائج التحقيقات أن تكون القصة فشنك، غير موجودة، لأن عناصر اللامنطق فيها كثيرة”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطحاب الأب طفله البالغ من العمر 3 سنوات في طريقه لأخذه إلى الحضانة، عقب متابعته مباراة المنتخب الوطني أمام نيوزيلندا، حيث غلب النعاس الطفل خلال وجوده بالمقعد الخلفي للسيارة، قبل أن يتركه والده داخل السيارة ويتوجه إلى مقر عمله في التجمع، ما أدى إلى وفاته اختناقًا.