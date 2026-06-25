المكسيك يكتسح التشيك بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ32 في المونديال

حقق منتخب المكسيك فوزًا مستحقًا على نظيره التشيكي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ونجح المنتخب المكسيكي في حسم صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، ليؤكد جدارته بالتأهل إلى دور الـ32، مصطحبًا معه منتخب جنوب أفريقيا الذي احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط عقب انتصاره على كوريا الجنوبية.

وافتتح ماتيو تشافيز التسجيل لصالح المكسيك في الدقيقة 55، قبل أن يعزز خوليان كينيونيس التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليضع منتخب بلاده على أعتاب حسم المواجهة مبكرًا.

وفي الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة الرابعة، أضاف ألفارو فيدالجو الهدف الثالث، ليقضي نهائيًا على آمال التشيك في العودة باللقاء.

وبهذه النتيجة، ودع منتخب التشيك منافسات البطولة رسميًا، بينما لا تزال حظوظ كوريا الجنوبية قائمة بشكل ضعيف في التأهل إلى الدور التالي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.