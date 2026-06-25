ترامب يشيد بأمين عام الناتو ويجدد انتقاداته للحلفاء الأوروبيين بسبب الحرب مع إيران

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته يوم الأربعاء، واصفا إياه بأنه "قائد عظيم"، لكنه جدد انتقاداته لعدد من الحلفاء الأوروبيين، قائلا إن الولايات المتحدة "خذلها" مستوى الدعم الذي تلقته خلال الحرب مع إيران.

وخلال حديثه إلى جانب روته في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن الأمين العام للحلف يحظى باحترام واسع، وقد أدى عمله في قيادة الحلف بصورة ممتازة.

وقال ترامب: "إنه صديق لي، وشخص رائع، وقائد عظيم، وأمين عام متميز، والجميع يحترمه... أعتقد أنه لو كان أي شخص آخر في هذا المنصب، لما كنا نجتمع اليوم بصراحة، لأننا تعرضنا لخذلان".

ووصل روته، المعروف بعلاقته القوية مع ترامب، إلى واشنطن قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، والتي ستجمع قادة الدول الأعضاء الـ32 في الحلف.

وجاءت الزيارة في ظل توترات بين واشنطن وبعض حلفاء الحلف، بعدما وجه ترامب وأعضاء في إدارته انتقادات متكررة لما وصفوه بأنه دعم غير كاف من الشركاء خلال الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد إيران.

وعند سؤاله عما إذا كان لا يزال يعتقد أن الحلفاء الأوروبيين عاملوه بشكل غير عادل، كرر ترامب التعبير عن استيائه.