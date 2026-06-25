أقرّ هونج ميونج بو، المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، بتحمّله المسؤولية الكاملة عقب الخسارة أمام منتخب جنوب أفريقيا، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وخسر المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون رد، سجله ثابيلو ماسيكو في الدقيقة 63، ليمنح منتخب جنوب أفريقيا بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وقال هونج ميونج بو، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «أعتقد أن اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، لكن من المؤسف أننا استقبلنا الهدف الأول». وأضاف: «النتيجة مخيبة للآمال، لكن المسؤولية تقع عليّ بصفتي المدير الفني».

وبهذه النتيجة، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف منتخب المكسيك متصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثالث، في انتظار حسم موقفها ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وسجّل منتخب جنوب أفريقيا إنجازًا تاريخيًا بتأهله إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه خلال مشاركته الرابعة، ليضرب موعدًا مع منتخب كندا في دور الـ32.