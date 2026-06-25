أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أن طموح "السيليساو" في بطولة كأس العالم 2026 لا يقتصر على تقديم كرة قدم ممتعة، بل يمتد لتحقيق اللقب، مشددًا على أهمية عودة نيمار إلى صفوف الفريق خلال المرحلة الحالية.

وشارك نيمار كبديل في مواجهة اسكتلندا، التي حسمها المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور الـ32، ليمنح فريقه إضافة فنية مهمة بعد فترة غياب.

وقال أنشيلوتي في تصريحات إعلامية: «عودة نيمار مهمة للغاية، فهو لاعب قادر على إحداث الفارق، ومشاركته ستساعدنا كثيرًا فيما هو قادم».

وعن أداء فريقه أمام اسكتلندا، أوضح: «قدمنا مباراة جيدة، وشهد اللقاء تحسنًا واضحًا مقارنة بالمواجهة السابقة أمام هايتي، حيث ظهر الفريق بصورة أكثر توازنًا واكتمالًا، وهو ما أسعدنا».

وأضاف: «هناك العديد من الجوانب الإيجابية، أبرزها الحفاظ على نظافة الشباك، وهو عنصر حاسم في مثل هذه البطولات. نعمل دائمًا على تقديم أفضل مستوى ممكن».

وشدد المدرب الإيطالي على أن الأداء الجمالي ليس الهدف الأساسي، قائلاً: «نسعى للفوز قبل أي شيء. صحيح أن الأداء الجيد يقربك من الانتصار، لكن الهدف النهائي يظل تحقيق الفوز».

وتابع: «في كرة القدم، النتائج هي التي تُقيّم كل شيء. إذا تُوجنا باللقب سيُقال إننا قدمنا كرة رائعة، وإذا لم نفز سيُنظر إلى أدائنا بشكل مختلف. أتفهم ذلك، لكنني راضٍ عن تطور الفريق».

واختتم أنشيلوتي تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي، قائلاً: «أفضل الحديث عن الفريق ككل، لا عن الأفراد. لدينا لاعبون مميزون، لكن الأهم هو الروح الجماعية وطريقة اللعب كوحدة واحدة. لسنا مثاليين بعد، لكننا أصبحنا أكثر صلابة وتنظيمًا، خاصة عند الاستحواذ على الكرة».